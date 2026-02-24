Saric | Il mio obiettivo è tornare a giocare in Euroleague

Dario Saric vuole tornare in Eurolega dopo aver passato dieci anni giocando in NBA. La causa principale è la sua volontà di ritrovare i ritmi di prima e di competere ai massimi livelli europei. Negli ultimi mesi, l’ala croata ha lavorato duramente per recuperare forma e fiducia, puntando a una nuova avventura in un club di vertice del continente. La sua decisione potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione.

Dario Saric si avvicina a una svolta significativa: dopo una decennio in NBA, l’ala croata punta a riconquistare spazio ad alti livelli in Eurolega. In campo con la nazionale croata per le qualificazioni al Mondiale 2027, l’atleta affronta questa fase con lucidità, determinazione e una chiara focalizzazione sulle opportunità future. All’età di 31 anni, la carriera di Saric prosegue dopo essere stato tagliato dai Pistons, a seguito di una trade che ha coinvolto Jaden Ivey. Attualmente è impegnato con la nazionale croata nelle qualificazioni al Mondiale 2027, con l’obiettivo di ritrovare continuità e fiducia nel gioco europeo dopo l’esperienza NBA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

