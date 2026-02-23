Ginnastica Artistica Serie A1 su Volare TV | i Top Events 2026 debuttano al Pala Panini di Modena il 27 e 28 febbraio

La stagione di Ginnastica Artistica inizia con i Top Events 2026 trasmessi su Volare TV, perché le competizioni si svolgono al Pala Panini di Modena il 27 e 28 febbraio. La presenza di campioni internazionali, come la campionessa del mondo Melnikova e la stella cubana Larduet Bicet, attira l’attenzione degli appassionati. Questi due giorni vedranno in azione i migliori atleti italiani e stranieri, pronti a sfidarsi sui diverse esercizi. La gara coinvolge le categorie di Serie A1, A2 e B.

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio si accendono i riflettori sul Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B: primo appuntamento a Modena con campioni azzurri e grandi stranieri, dalla campionessa del mondo Melnikova alla stella cubana Larduet Bicet. La Serie A1 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Volare TV, canale di Sportface TV, con telecronaca, commento tecnico e interviste a bordocampo firmate da Giorgia Villa e Martina Maggio. Il grande circo della ginnastica artistica italiana riparte e lo fa in grande stile. Il 27 e 28 febbraio al Pala Panini di Modena prende il via il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B, prima tappa dei Top Events 2026 — il pacchetto di nove eventi organizzati in house dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ginnastica, verso i Top Events 2026: su Volare TV il grande viaggio della FGI verso l’eccellenzaLa Ginnastica Italiana si prepara a un 2026 ricco di appuntamenti di rilievo.

World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlightsFederici e Puato conquistano il bronzo nella finale di specialità a Cottbus, portando l’Italia in primo piano nella ginnastica artistica.

