Ginnastica artistica | buon debutto per Asd Vera nel campionato regionale LE Base

Grande successo e tante emozioni nella prima prova regionale del campionato LE BASE di ginnastica artistica, tenutasi presso la palestra specialistica della ginnastica Trevicass a Cassano d'Adda. L’evento ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da tutta la Lombardia, pronte a sfidarsi nelle varie specialità: corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche. Nonostante la giovane età e l’inesperienza in questa tipologia di competizione (prima partecipazione per tutte e quattro), le loro performance si sono distinte per l’alto livello tecnico e per l’intensità delle esibizioni. Ogni ginnasta ha dimostrato preparazione, eleganza e determinazione, conquistando un meritatissimo bronzo che mette in luce le grandi potenzialità di questa squadra e conferma che il lavoro in palestra viene sempre ripagato. Oltre al risultato, la giornata ha rappresentato soprattutto un’importante occasione di crescita sportiva e di condivisione dei valori fondamentali dello sport: impegno, rispetto e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

