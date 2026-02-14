Ginnastica artistica | esordio vincente per Asd Vera al campionato individuale Silver

Lunedì, la Asd Vera ha ottenuto una vittoria importante nel campionato di Ginnastica Artistica, a causa di un’ottima prestazione delle sue ginnaste. La squadra ha mostrato grande determinazione alla prima gara stagionale, che si è svolta a Milano, davanti a un pubblico numeroso. Le atlete hanno dimostrato impegno e precisione sui vari attrezzi, conquistando punti importanti per la classifica.

Alla loro prima uscita ufficiale nel circuito Silver, le ginnaste della società hanno ottenuto risultati eccellenti, portando a casa piazzamenti di prestigio. In gara otto atlete, sette delle quali alla prima esperienza in una competizione di questo livello, che hanno dimostrato grande impegno e determinazione confrontandosi su quattro attrezzi - corpo libero, trave, volteggio e parallela. Nel campionato La Avanzato sono arrivati risultati di rilievo, in particolare nella categoria A4, con la straordinaria vittoria per Ambra Bertoldini, che conquista la medaglia d'oro, salendo sul gradino più alto del podio.