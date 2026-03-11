Gilda Bojardi e il design contemporaneo protagonisti alla conviviale del Rotary Fiorenzuola

Durante una conviviale del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, si è parlato di design contemporaneo e di Gilda Bojardi, con la partecipazione del presidente del club, Rinaldo Onesti. Alla riunione hanno preso parte anche Stefano Pavesi, prefetto distrettuale, e Tiziana Meneghelli, assistente del governatore per il gruppo piacentino. L'evento si è svolto in occasione della Giornata internazionale della donna.

