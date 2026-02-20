Metal Detox Capsule | l' innovazione beauty tech incontra il design esclusivo di Gilda Ambrosio

Gilda Ambrosio ha presentato Metal Detox Capsule, un nuovo prodotto che unisce tecnologia avanzata e stile raffinato. La causa di questa novità è la crescente richiesta di soluzioni di bellezza efficaci ma eleganti. La capsule promette di migliorare l’aspetto della pelle grazie a un design esclusivo che richiama le linee moderne della moda. L’evento di lancio si svolgerà durante la Milano Fashion Week, offrendo un’esperienza diretta tra innovazione e alta moda. La città si prepara ad accogliere questa innovativa proposta di bellezza.

Cosa succede quando l'innovazione Beauty Tech incontra l'estetica d'avanguardia di un'icona della moda? È in arrivo nel cuore della città un'esperienza immersiva in occasione della prossima Milano Fashion Week. Ad attendervi una Detox Journey esclusiva: tappe interattive, set digitali nati per diventare virali e un Hair Corner d'eccellenza per prepararsi ai party più cool della settimana con il tocco di hairstylist professionisti. La straordinaria installazione immersiva dedicata all'iconica maschera professionale Metal Detox sarà visitabile, gratuitamente, dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. L'estetica dell'allestimento nasce dall'incontro tra L'Oréal Professionnel e Gilda Ambrosio, che ha collaborato alla creazione di un esclusivo vassoio di lusso e design da cui prende spunto anche il