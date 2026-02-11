Potresti votare per mia nipote? | la truffa Ghost Pairing che svuota WhatsApp e il conto

I Carabinieri di Napoli avvisano su una nuova truffa online chiamata Ghost Pairing. I criminali usano un voto a un presunto concorso per entrare in WhatsApp Web e svuotare i conti delle vittime. Chi viene preso di mira riceve richieste di soldi dai propri contatti, come se fosse un messaggio di emergenza. La polizia invita a fare attenzione, perché questa truffa funziona anche senza cliccare su link sospetti.

Un messaggio apparentemente innocuo, inviato da un contatto fidato, può trasformarsi in una trappola digitale. Si chiama Ghost Pairing ed è una truffa online che permette ai criminali informatici di accedere all'account WhatsApp Web delle vittime, con conseguenze pesanti per la privacy e per il portafoglio. Il testo che circola è sempre lo stesso:"Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco". La particolarità che rende il raggiro particolarmente insidioso è che il messaggio arriva da un contatto reale salvato in rubrica: un amico, un parente, un conoscente. In realtà quell'account è già stato compromesso.

