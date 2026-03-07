Ghost Pairing | la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldi

Una nuova truffa chiamata Ghost Pairing sta circolando online, prendendo di mira utenti di WhatsApp e altre piattaforme di messaggistica. Attraverso una richiesta di voto per una bambina in un concorso, i truffatori cercano di ingannare le persone e di accedere ai loro dati personali. Questa tecnica sofisticata mette a rischio sia la privacy che i soldi delle vittime.

Una semplice richiesta di voto per una bambina in un concorso può nascondere una trappola informatica molto sofisticata. Si chiama Ghost Pairing ed è una delle più recenti truffe online che colpiscono gli utenti di WhatsApp, permettendo ai cybercriminali di impossessarsi dell’account della vittima attraverso WhatsApp Web e utilizzarlo per colpire altri contatti. Le conseguenze possono essere serie: accesso alle conversazioni private, furto di dati e perfino richieste di denaro inviate ad amici e familiari fingendo di essere la vittima. Il meccanismo del raggiro si basa soprattutto sulla fiducia. Il messaggio sospetto, infatti, arriva da un numero presente nella rubrica, come quello di un amico o di un parente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Potreste votare per mia nipote?": la truffa Ghost Pairing che svuota WhatsApp e il conto

