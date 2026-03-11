Ghost of Y?tei Legends | la frontiera del multiplayer cooperativo su PS5
L'universo di Ghost of Y?tei si espande con Legends, una nuova modalità multiplayer cooperativa disponibile gratuitamente su PS5. Questa versione introduce elementi mitologici e soprannaturali nell'azione di gioco, offrendo ai giocatori la possibilità di collaborare in modalità multiplayer senza costi aggiuntivi. La novità mira ad arricchire l'esperienza condivisa all’interno del mondo di gioco.
(Adnkronos) – L'universo di Ghost of Yotei si arricchisce con il debutto di Legends, un'espansione multigiocatore cooperativa disponibile senza costi aggiuntivi che sposta l'azione verso una dimensione mitologica e soprannaturale. Accessibile immediatamente attraverso l'aggiornamento 1.5, questa modalità permette ai giocatori di formare squadre per affrontare versioni mostruose dei leggendari "Sei di Yotei". L'esperienza si articola in diverse tipologie di missioni, a partire dalla modalità Sopravvivenza, dove gruppi di quattro utenti devono difendere territori strategici su mappe dinamiche. In questo contesto, il... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
