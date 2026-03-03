Ghost of Yotei l’apprezzata esclusiva PS5 è finalmente in sconto su Amazon non fatevela scappare

Ghost of Yotei, esclusiva per PlayStation 5 uscita il 2 ottobre 2025, è ora in promozione su Amazon. Il gioco permette ai giocatori di immergersi in un Giappone feudale incentrato sulla vendetta. La versione digitale è scontata, rendendo più accessibile l’acquisto per gli utenti interessati. La promozione riguarda esclusivamente la piattaforma di vendita online.

Preparati a tornare in un Giappone feudale segnato dalla vendetta, visto che Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PlayStation 5 lanciata il 2 ottobre 2025, è finalmente disponibile in sconto su Amazon. Un’occasione concreta per recuperare uno dei titoli più apprezzati dell’anno a un prezzo più accessibile rispetto al listino. L’ offerta attuale porta il costo a 64,99 euro invece di 80,99 euro, ma trattandosi di promozioni soggette a disponibilità limitata è consigliabile verificare rapidamente. Ambientato 300 anni dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, il nuovo capitolo introduce Atsu, una guerriera determinata a dare la caccia ai “ Sei di Yotei ”, responsabili della distruzione della sua casa e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ghost of Yotei, l'apprezzata esclusiva PS5 è finalmente in sconto su Amazon

Ghost of yotei batte ghost of tsushima e le vendite ps5 in calol’ultima rendicontazione di sony evidenzia dinamiche rilevanti per la console playstation 5 e per il nuovo capitolo della saga Ghost of Yotei, con...

