La Sony ha pubblicato i dati di vendita più recenti, mostrando un calo dell’hardware PlayStation 5 rispetto all’anno scorso. Tuttavia, il nuovo capitolo di Ghost of Yotei sta attirando molti giocatori e fa segnare numeri positivi sul fronte software. Le vendite della console restano solide, anche se con qualche segnale di rallentamento, mentre il gioco continua a conquistare il pubblico.

l’ultima rendicontazione di sony evidenzia dinamiche rilevanti per la console playstation 5 e per il nuovo capitolo della saga Ghost of Yotei, con una leggera flessione delle vendite hardware rispetto all’anno precedente ma performance software di rilievo. l’analisi dei numeri conferma una quota di mercato solida per la piattaforma, nonostante l’età della console e alcune sfide logistiche. ghost of yotei: vendite di lancio e confronto con ghost of tsushima. secondo l’ultimo rapporto, ghost of yotei è stato rilasciato il 2 ottobre 2025 e, con poco più di quattro mesi sul mercato, ha mostrato una performance molto positiva nel capitolo software dell’anno. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Ghost of yotei batte ghost of tsushima e le vendite ps5 in calo

Approfondimenti su Ghost of Yotei ghost of tsushima

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ghost of Yotei ghost of tsushima

Ghost of Yotei: il sequel corre più veloce di Tsushima nei dati di lancioGhost of Yotei supera il debutto di Tsushima nei dati di vendita al lancio. Ecco cosa emerge dall’ultimo report finanziario PlayStation. vgmag.it

Sony entusiasta di Ghost of Yotei: sta vendendo più velocemente di Ghost of TsushimaPS5 supera 92 milioni di unità, trainata dal successo dell'esclusiva Ghost of Yotei, che vende più del capitolo precedente. PlayStation 5 ha superato quota 92 milioni di unità vendute, e tra le esclus ... msn.com

Nel suo ultimo rapporto finanziario, Sony ha svelato anche le vendite di Ghost of Yotei, uno dei suoi più recente lanci first party. Dopo 32 giorni dal lancio, il gioco di Sucker Punch ha venduto 3,3 milioni di copie. Si tratta di un risultato leggermente superiore a facebook