Il centrocampista statunitense ha firmato il nuovo contratto e ha condiviso un messaggio in cui esprime la sua felicità. La notizia è stata annunciata dalla Juventus, con un video che mostra il momento della firma. Dopo l'accordo, il giocatore ha commentato il suo entusiasmo per questa nuova fase della carriera. La società ha ufficializzato il rinnovo attraverso i propri canali.

