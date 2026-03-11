Ghiotto Juve primo contratto da professionista per il classe 2010 | il comunicato

Un giovane difensore nato nel 2010 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. La società ha annunciato ufficialmente l'accordo attraverso un comunicato. Il giocatore ha già iniziato a frequentare il settore giovanile del club e si prepara a intraprendere il suo percorso nel calcio professionistico. La notizia è stata diffusa dalla redazione di JuventusNews24.

Ghiotto Juve, primo contratto da professionista per il difensore classe 2010: il comunicato. Blindato il giovane talento dell'Under 16. La Juventus ha blindato con il primo contratto da professionista Alessandro Ghiotto, talento classe 2010 che milita nell' Under 16 bianconera. IL COMUNICATO – « Giornata speciale per Alessandro Ghiotto. Il difensore classe 2010, che lo scorso 16 febbraio ha compiuto 16 anni, ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza 30 giugno 2028. Ghiotto, protagonista con l'Under 16 di mister Gridel, sta proseguendo con ottimi risultati il suo percorso all'interno del Settore Giovanile del Club.