Il difensore classe 2009 Yanis Messaoudi ha firmato il suo primo contratto da professionista. Continua il suo percorso col Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, il classe 2009 Yanis Messaoudi ha firmato il primo contratto da professionista

Leggi anche: Milan Futuro, Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista: l’annuncio del club rossonero

Leggi anche: Progetto Milan Futuro: primo contratto da pro per il classe 2009 Angelicchio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un altro Ibrahimovic firma col Milan Futuro; È il futuro del Milan e dopo 10 anni in rossonero il club lo blinda con il 1° contratto da Professionista; Chi è Destiny Elimoghale, classe 2009 che si ispira a Neymar: il talento della Juventus Primavera aggregato in prima squadra; Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: nel suo futuro c'è ancora l'Europa.

Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista - Thomas Martini, centrocampista classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. milannews.it