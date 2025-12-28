Milan Futuro Bianchi ha firmato il primo contratto da professionista | i dettagli
Il difensore classe 2009 Alessandro Bianchi ha firmato finalmente il suo primo contratto da professionista con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
contratto da professionista per Alessandro Bianchi - Vigilia di Natale con doppia festa in casa di Alessandro Bianchi, giovane portiere classe 2009 del settore giovanile rossonero: l'estremo difensore ha infatti firmato il suo ... milannews.it
Official Alessandro Bianchi and Thomas Martini sign first pro contracts with Milan
