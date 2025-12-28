Milan Futuro Bianchi ha firmato il primo contratto da professionista | i dettagli

Il difensore classe 2009 Alessandro Bianchi ha firmato finalmente il suo primo contratto da professionista con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alessandro Bianchi firma il primo contratto da professionista: il comunicato ufficiale; COMUNICATO UFFICIALE: ALESSANDRO BIANCHI; Milan Futuro, primo contratto da professionista per il 2009 Alessandro Bianchi.

Vigilia di Natale con doppia festa in casa di Alessandro Bianchi, giovane portiere classe 2009 del settore giovanile rossonero: l'estremo difensore ha infatti firmato il suo ...

Andrej Kostic: "Kostic può giocare da prima o seconda punta.

