GFVip8 i concorrenti scelti da Signorini ma fatti fuori da Ilary Blasi | la lista completa

Il GFVip8 sarà condotto da Ilary Blasi a partire dal 17 marzo su Canale 5, segnando il suo ritorno alla guida del reality. I concorrenti sono stati scelti da Signorini, ma successivamente sono stati esclusi e sostituiti dalla conduttrice. La lista completa dei partecipanti è stata resa nota poco prima dell'inizio del programma, che vedrà il ritorno di Blasi in un contesto di cambiamenti e tensioni tra i protagonisti.

L'atteso ritorno di Ilary Blasi alla guida del GFVip è diventato realtà. Dal prossimo 17 marzo, infatti, la presentatrice romana tornerà a condurre il reality di Canale 5, dopo le (delicatissime) vicissitudini che hanno riguardato Alfonso Signorini (e per le quali l'ormai ex direttore di Chi ha. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, svelata la lista segreta dei concorrenti scelti da Alfonso SignoriniOrmai è ufficiale: Alfonso Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip e al suo posto ci sarà Ilary Blasi.

Grande Fratello 2026, i nomi scelti da Signorini: chi può tornare con Ilary BlasiIl Grande Fratello Vip avrebbe dovuto tornare in onda con Alfonso Signorini alla conduzione, ma il progetto è stato rivisto in corsa con il passaggio...

Contenuti e approfondimenti su Ilary Blasi

Ilary Blasi avverte i concorrenti del GF Vip: Selvaggia Lucarelli è la cattivaMartedì 17 febbraio inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. E per presentare tutte le novità del reality show cult Mediaset si segnala che Ilary Blasi ha deciso di rilasciare una lunga ... lanostratv.it

Ilary Blasi svela chi è stato il suo concorrente preferito nei suoi Gf Vip e parla del matrimonio con Bastian MullerManca meno di una settimana al via della nuova edizione dal GFVip, il reality è tornato in mano alla conduzione di Ilary Blasi che già aveva ... isaechia.it