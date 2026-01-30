Il cast del Grande Fratello Vip 2026 si sta definendo in queste ore. Dopo settimane di incertezze, sembra che il reality possa tornare in onda con Ilary Blasi alla conduzione, invece di Alfonso Signorini. La partenza è prevista per metà marzo, forse il 16, ma i dettagli sui partecipanti sono ancora top secret. Nel frattempo, i nomi lasciati trapelare suscitano curiosità tra i fan.

Il cast già pronto di Signorini svelati da Davide Maggio. Il Grande Fratello Vip avrebbe dovuto tornare in onda con Alfonso Signorini alla conduzione, ma il progetto è stato rivisto in corsa con il passaggio del timone a Ilary Blasi con il reality che prenderà il via a metà marzo (forse il 16 marzo). Il cast, tuttavia, era già stato selezionato dal direttore editoria di Chi e sottoposto all’editore. A rivelarlo è Davide Maggio, che ha pubblicato l’elenco dei nomi preparati per l’edizione poi abortita. Secondo quanto riportato, si trattava di 23 vip già disponibili, due profili ancora indecisi e una quota di concorrenti meno noti pensati come “filler” a basso costo, tra influencer e modelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello 2026, i nomi scelti da Signorini: chi può tornare con Ilary Blasi

Approfondimenti su Grande Fratello 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, con il ritorno di Ilary Blasi come conduttrice.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Grande Fratello 2026

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, Mediaset ci ripensa: edizione 2026 sospesa dopo la bufera Signorini-Corona; Concorrenti Grande Fratello Vip 2026: i primi due nomi pronti ad entrare in Casa (ed uno è un ritorno!); Il Grande Fratello Vip 2026 si farà? Valutazioni ancora in corso, ecco perché; È ufficiale Ilary Blasi torna in TV e sostituisce Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2026: i primi due nomi pronti ad entrare in Casa (ed uno è un ritorno!)Grande Fratello Vip 2026, spuntano i primi nomi pronti ad entrare nella Casa più spiata d'Italia, ecco di chi si tratta. gay.it

Grande Fratello Vip, Mediaset ci ripensa: edizione 2026 sospesa dopo la bufera Signorini-CoronaLa bufera giudiziaria tra Signorini e Corona costringe Mediaset a rivedere i piani sul GF Vip: trattative ferme, l'edizione 2026 del reality verso lo stop. libero.it

«La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva», comunica Mediaset. A metà marzo, il Grande Fratello torna su Canale 5 e ritrova Ilary Blasi al timone. Mediaset ha confermato che il reality avrà una v - facebook.com facebook

Il Grande Fratello si farà: lo condurrà Ilary Blasi e durerà sei settimane. Tutte le novità x.com