Falconara | Rapina in Stazione Aggressione a Commerciante e 35enne Denunciato per Lesioni e Furto

Un uomo di 35 anni, originario del Pakistan, ha causato paura a Falconara Marittima dopo aver rapinato e aggredito un commerciante nella stazione ferroviaria il 13 settembre 2025. Durante l’episodio, ha anche sottratto merce e ferito il venditore, che ha riportato lesioni. La polizia ha denunciato l’uomo per furto e lesioni personali aggravate. Un testimone ha assistito alla scena, chiamando subito le forze dell’ordine.

Notte di Terrore a Falconara: Rapina e Aggressione in Stazione. Un uomo di 35 anni, originario del Pakistan, è stato denunciato per rapina impropria e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito il titolare di un negozio a Falconara Marittima il 13 settembre 2025. L’aggressione è avvenuta in via Flaminia, vicino alla stazione ferroviaria, e ha causato una ferita alla testa del proprietario dell’esercizio commerciale, un cittadino bengalese di 48 anni. L’episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nella zona, sollevando preoccupazioni tra commercianti e residenti. Dinamica dell’Aggressione e Intervento della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una discussione in una struttura ricettiva di Piombino è finita con una donna di circa cinquant’anni ferita e un uomo denunciato per lesioni e danneggiamento.

Sono due giorni che le forze dell’ordine cercano senza sosta il giovane evaso dal carcere di Lodi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.