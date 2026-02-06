Questa mattina l’aeroporto di Berlino Brandeburgo è rimasto completamente bloccato. Il forte freddo e il ghiaccio hanno fermato tutte le attività: nessun volo è partito o arrivato, causando disagi enormi ai passeggeri in transito. Le cancellazioni di ieri si sono aggiunte a questa nuova giornata di caos.

(Adnkronos) – Forti disagi per i passeggeri in transito sull’aeroporto di Berlino Brandeburgo: dopo le numerose cancellazioni di ieri per il maltempo questa mattina tutti i voli da e per lo scalo tedesco sono bloccati a causa delle condizioni meteorologiche. Sull’operatività dello scalo pesa il cosiddetto ‘ghiaccio nero’, che si è formato sull’asfalto rendendo impossibile lo spostamento dei velivoli – nonostante lavori di de-icing andati avanti tutta la notte – mentre la pioggia ghiacciata ha ricoperto tutti i velivoli presenti, richiedendo lunghi interventi da parte dei tecnici. I responsabili dello scalo hanno comunicato che al momento non è possibile prevedere quando le operazioni di volo potranno riprendere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il ghiaccio ferma Berlino, aeroporto bloccato e stop a tutti i voli

Approfondimenti su Berlino Brandeburgo

Questa mattina l’aeroporto di Berlino ha fermato tutti i voli.

Dopo un guasto, l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato disagi e ritardi tra i voli in partenza e in arrivo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

REAL Airbus Pilot Flies Luton to Berlin | Full Fenix A320 Flight in MSFS 2024

Ultime notizie su Berlino Brandeburgo

Argomenti discussi: Voli sospesi per ghiaccio all’aeroporto internazionale di Berlino; Coppa Italia, Atalanta-Juventus 0-0 – Diretta; Previsioni meteo: neve al Nord, allerta pioggia al Sud.

Il ghiaccio ferma Berlino, aeroporto bloccato e stop a tutti i voli(Adnkronos) – Forti disagi per i passeggeri in transito sull’aeroporto di Berlino Brandeburgo: dopo le numerose cancellazioni di ieri per il maltempo questa mattina tutti i voli da e per lo scalo tede ... sassarinotizie.com

Allo scalo di Berlino stop ai decolli in mattinata a causa del ghiaccio(ANSA) - BERLINO, 05 FEB - Stop ai decolli all'aeroporto di Berlino Willy Brandt (Ber), a causa delle condizioni climatiche ... espansionetv.it

Voli sospesi per ghiaccio all'aeroporto internazionale di Berlino Link articolo nel primo commento facebook

Voli sospesi per ghiaccio all’aeroporto internazionale di Berlino x.com