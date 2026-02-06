Il ghiaccio ferma Berlino aeroporto bloccato e stop a tutti i voli
Questa mattina l’aeroporto di Berlino Brandeburgo è rimasto completamente bloccato. Il forte freddo e il ghiaccio hanno fermato tutte le attività: nessun volo è partito o arrivato, causando disagi enormi ai passeggeri in transito. Le cancellazioni di ieri si sono aggiunte a questa nuova giornata di caos.
(Adnkronos) – Forti disagi per i passeggeri in transito sull’aeroporto di Berlino Brandeburgo: dopo le numerose cancellazioni di ieri per il maltempo questa mattina tutti i voli da e per lo scalo tedesco sono bloccati a causa delle condizioni meteorologiche. Sull’operatività dello scalo pesa il cosiddetto ‘ghiaccio nero’, che si è formato sull’asfalto rendendo impossibile lo spostamento dei velivoli – nonostante lavori di de-icing andati avanti tutta la notte – mentre la pioggia ghiacciata ha ricoperto tutti i velivoli presenti, richiedendo lunghi interventi da parte dei tecnici. I responsabili dello scalo hanno comunicato che al momento non è possibile prevedere quando le operazioni di volo potranno riprendere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Berlino Brandeburgo
Voli sospesi per ghiaccio all’aeroporto internazionale di Berlino
Questa mattina l’aeroporto di Berlino ha fermato tutti i voli.
Orio al Serio, caos voli dopo un guasto: in Lapponia bloccato in aeroporto un gruppo di bergamaschi con -28°
Dopo un guasto, l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato disagi e ritardi tra i voli in partenza e in arrivo.
REAL Airbus Pilot Flies Luton to Berlin | Full Fenix A320 Flight in MSFS 2024
Ultime notizie su Berlino Brandeburgo
Argomenti discussi: Voli sospesi per ghiaccio all’aeroporto internazionale di Berlino; Coppa Italia, Atalanta-Juventus 0-0 – Diretta; Previsioni meteo: neve al Nord, allerta pioggia al Sud.
Il ghiaccio ferma Berlino, aeroporto bloccato e stop a tutti i voli(Adnkronos) – Forti disagi per i passeggeri in transito sull’aeroporto di Berlino Brandeburgo: dopo le numerose cancellazioni di ieri per il maltempo questa mattina tutti i voli da e per lo scalo tede ... sassarinotizie.com
Allo scalo di Berlino stop ai decolli in mattinata a causa del ghiaccio(ANSA) - BERLINO, 05 FEB - Stop ai decolli all'aeroporto di Berlino Willy Brandt (Ber), a causa delle condizioni climatiche ... espansionetv.it
Voli sospesi per ghiaccio all'aeroporto internazionale di Berlino Link articolo nel primo commento facebook
Voli sospesi per ghiaccio all’aeroporto internazionale di Berlino x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.