Genova furto rame | 1 arrestato 2 scappati nei boschi

Nella notte del 10 marzo 2026, tre persone sono penetrate illegalmente in un'area industriale di proprietà della Terna Rete nel quartiere di Erzelli a Genova. Durante il tentativo di furto di rame, uno di loro è stato arrestato mentre gli altri due sono riusciti a scappare nei boschi circostanti. La polizia intervenuta sul posto ha eseguito i rilievi del caso.

Una notte piovosa del 10 marzo 2026 ha tre individui introdursi illegalmente in un'area industriale di proprietà della Terna Rete, situata nel quartiere di Erzelli a Genova. L'obiettivo era il prelievo di fili di rame da una bobina, ma l'intervento tempestivo delle volanti della polizia ha portato all'arresto immediato di uno dei colpevoli. Gli altri due tentatori sono riusciti a dileguarsi verso i boschi limitrofi, lasciando sul posto un veicolo intestato a un residente di La Spezia. L'identificazione del fermato è avvenuta sul luogo dell'accaduto, mentre procedimenti giudiziari sono già stati avviati questa mattina con una direttissima in tribunale.