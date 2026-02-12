Ancora un furto di rame arrestato un ladro in via Acquedotto Greco

La polizia ha arrestato un uomo in via Acquedotto Greco, colto sul fatto mentre cercava di portare via dei cavi di rame. I controlli contro i furti di rame continuano in tutta la città, con agenti che intensificano le verifiche nei quartieri più colpiti.

Proseguono in tutto il territorio cittadino i controlli ad ampio raggio della polizia contro il fenomeno dei furti dei cavi di rame. Dopo i diversi interventi degli ultimi giorni, gli agenti della squadra volanti hanno arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che è stato sorpreso con il flex ancora in mano, davanti ad una cabina elettrica di via Acquedotto Greco. In piena notte, durante un’attività di pattugliamento del territorio, gli operatori hanno notato una serie di movimenti sospetti nei pressi della cabina elettrica decidendo di approfondire i controlli. L'uomo è stato notato mentre era in azione con il flex per tagliare più agevolmente i cavi di rame.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di #Catania (NIL) ha effettuato un controllo presso un #cantiereedile allestito per la ristrutturazione di un #immobile privato situato nei pressi di via Acquedotto greco - facebook.com facebook