A Genova un uomo di 53 anni è stato fermato dalla polizia mentre tentava di rubare rame in uno stabilimento industriale di via Erzelli. L’arresto è avvenuto sul posto, dove il 53enne è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre il materiale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’uomo, che è stato condotto in caserma.

Un arresto a Genova, dove un 53enne italiano è stato fermato per tentato furto aggravato in concorso. L’uomo, insieme ad altri due complici, avrebbe cercato di sottrarre cavi di rame da uno stabilimento industriale nella notte tra il 10 e l’11 giugno, ma il colpo è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti, allertati dall’addetto alla videosorveglianza. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’una e dieci di notte in via Erzelli, zona industriale di Genova. L’allarme è scattato quando l’addetto alla sicurezza ha notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, la presenza di due soggetti vestiti di nero intenti a tagliare un cavo elettrico di rame. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caccia ai ladri di rame a Genova, 53enne arrestato in via Erzelli: cosa aveva appena fatto

