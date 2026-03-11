A gennaio 2026, il numero di vittime mortali sul lavoro in Italia è diminuito del 43,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante questa riduzione significativa, molte aree sono ancora classificate come zone rosse per la sicurezza. I dati mostrano un calo importante delle morti, ma la zona rossa rimane una realtà da affrontare.

Gennaio 2026 segna un’importante inversione di tendenza nella sicurezza sul lavoro italiano: le vittime mortali sono scese del 43,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il bilancio totale registra 34 decessi, contro i 58 di gennaio 2025, con una riduzione netta di 26 vite umane perse meno rispetto all’anno scorso. Tuttavia, il quadro geografico rivela disparità profonde e preoccupanti che si colloca nella zona rossa insieme a Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Marche. L’Isola presenta un indice di incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale, segnando un rischio elevato nonostante il calo generale dei numeri assoluti. L’isola sotto pressione: il paradosso siciliano tra calo nazionale e rischio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gennaio 2026: -43% morti, ma resta zona rossa

