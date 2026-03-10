Stasera al City Ground il Nottingham Forest affronta il Midtjylland nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita si gioca alle 21:00 e le formazioni sono state annunciate, con i pronostici che indicano una sfida equilibrata. I due team cercano punti importanti per avanzare nella competizione europea.

Il Nottingham Forest ospita il Midtjylland al City Ground per la gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League giovedì sera e sanno di dover fare subito bene se vogliono portare dalla loro parte il discorso qualificazione. Gli inglesi sono dovuti passare dai playoff, dove hanno eliminato una concorrente del calibro del Fenerbahce.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Nottingham Forest vs FC Midtjylland – 12 Marzo 2026Il UEFA Europa League torna protagonista al City Ground il 12 Marzo 2026 con inizio alle 21:00. L’atmosfera inglese promette un confronto intenso tra ... news-sports.it

Champions ed Europa League in chiaro su TV8 e Cielo: PSG-Chelsea, Nottingham Forest-Midtjylland e lo speciale su Del PieroTre giorni di grande calcio europeo in chiaro. In occasione delle partite di andata degli ottavi di finale di UEFA ... dtti.it

TV - Galatasaray-Liverpool in differita su Cielo, PSG-Chelsea e Nottingham Forest-Midtjylland in diretta su TV8 ift.tt/18jaBn3 x.com

L'ultima volta finì così. Con questa scena. Era il 2 ottobre del 2025 e il Midtjylland riuscì a battere il Nottingham Forest in Inghilterra per 3-2, grazie al gol di Byskov . Il destino ha deciso che queste due squadre dovranno incontrarsi ancora in questa stagi - facebook.com facebook