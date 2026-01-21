L’incontro tra Utrecht e Genk, valido per la settima giornata della fase a girone di Europa League, si terrà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa partita, le formazioni si confrontano in un match importante per le rispettive ambizioni nel torneo. Di seguito, vengono analizzati i dati sulle formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Nel programma della settima giornata della fase a girone di Europa League è in programma la sfida tra gli olandesi dell’Utrecht e i belgi del Genk. I Cupfighters per il momento vivacchiano a metà classifica in Eredivisie e in Europa hanno racimolato appena un punto in 6 gare. Ormai mancano 2 gare all’eliminazione, già matematica, ed è tempo di concentrarsi sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Utrecht-Genk (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Salisburgo-Basilea (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League.

Ferencvaros-Panathinaikos (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Ferencvaros e Panathinaikos, valido per l’Europa League, si disputerà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Europa League: programma settima giornata; Europa League, 7ª giornata: Roma e Bologna cercano conferme; Utrecht-Genk (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Utrecht-Genk: la prima gioia europea resta una chimeraUtrecht-Genk è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Utrecht vs Genk 22 Gennaio 2026Il 22 gennaio 2026 il FC Utrecht ospita il KRC Genk allo Stadion Galgenwaard di Utrecht in un match della fase a gironi di Europa League. La partita è ... europacalcio.it

Utrecht-Genk (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/JMVqgjt #scommesse #pronostici x.com

Combo 1-4 + 1-4 con Utrecht over 2,5 per eventuale copertura. - facebook.com facebook