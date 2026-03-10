Bologna vs Roma andata ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Bologna e Roma si affrontano nell’andata degli ottavi di Europa League 20252026. La partita si gioca oggi e rappresenta un momento chiave del torneo, con entrambe le squadre in cerca di una vittoria che possa facilitare il passaggio ai quarti. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e interesse tra i tifosi italiani. La gara sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati.

Gara valida per l’andata degli ottavi di Europa League 20252026. Il derby italiano si preannuncia molto equilibrato tra due squadre con ambizioni importanti nel torneo. Bologna vs Roma si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante l’ultima sconfitta in campionato contro il Verona, i felsinei sono in grande fiducia in virtù di un periodo molto postivo. La squadra di Italiano, che ha ottenuto il pass per gli ottavi battendo il Brann ai playoff, grazie allo 0-1 dell’andata e al 2-0 del ritorno, è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque, dimostrando solidità e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

