Omicidio di via Tiraboschi | Gelosia ossessiva e stregoneria il pm chiede l’ergastolo per Sadate Djiram

La pm Silvia Marchina ha chiesto l’ergastolo per Sadate Djiram, accusato di aver ucciso Mamadi Tunkara a Bergamo. L’omicidio, avvenuto il 3 gennaio scorso in via Tiraboschi, sarebbe stato motivato da gelosia ossessiva e credenze di stregoneria. Durante la requisitoria, il pubblico ministero ha descritto un quadro di violenza e follia, sottolineando come Djiram abbia colpito il 36enne con più fendenti, senza lasciargli scampo. Ora il processo entra nella fase finale,

Bergamo. Ergastolo. È la richiesta avanzata dalla pm Silvia Marchina al termine della requisitoria nel processo a carico di Sadate Djiram, imputato per l'omicidio di Mamadi Tunkara, il 36enne ucciso a coltellate il 3 gennaio 2025 in via Tiraboschi a Bergamo, dove lavorava come addetto alla sicurezza al supermercato Carrefour. Per la Procura si è trattato di un delitto maturato in un contesto di gelosia ossessiva e immaginaria, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Di segno opposto la ricostruzione della difesa, sostenuta in aula dall'avvocata Veronica Foglia in sostituzione del collega Riccardo Bellini, che ha chiesto l'esclusione delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti generiche, parlando di un'azione d'impeto esplosa in un momento di profonda fragilità personale.

