Il delitto di Sharon Verzeni | Uccisa per un capriccio Il pm chiede l’ergastolo

Il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni si è concentrato sulla richiesta di ergastolo avanzata dal pm Emanuele Marchisio, che ha ricostruito in modo dettagliato e appassionato le circostanze dell’evento. La giovane donna di 33 anni è stata uccisa con cinque coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, mentre passeggiava ascoltando musica.

© Quotidiano.net - Il delitto di Sharon Verzeni: "Uccisa per un capriccio". Il pm chiede l’ergastolo Tre ore di requisitoria in cui il pm Emanuele Marchisio ha ricostruito in maniera "chirurgica" e appassionata le tappe dell’ omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa con cinque coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 in via Castegnate, a Terno d’Isola, mentre passeggiava ascoltando musica con le cuffiette. Quando il pm arriva alle richieste, cala l’affondo: ergastolo per Moussa Sangare, il 30enne originario del Mali, in carcere da fine agosto, imputato di omicidio pluriaggravato dalla minorata difesa, dalla premeditazione e dai futili motivi ("aggravante gigantesca"). "Un omicidio per noia, per capriccio". Quotidiano.net Leggi anche: “Sharon Verzeni uccisa per un capriccio. Il suo omicidio maturato nella noia”, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare Leggi anche: Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Moussa Sangare: "Vita spezzata per un capriccio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sharon Verzeni, cosa aveva scoperto per dover essere uccisa Il delitto di Sharon Verzeni: "Uccisa per un capriccio". Il pm chiede l’ergastolo - Secondo l’accusa, le prove contro Moussa Sangare sono granitiche "L’imputato non ha mai avuto un momento di rincrescimento". quotidiano.net

Sharon Verzeni 'uccisa per noia', chiesto l'ergastolo - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha parlato così dell'omicidio di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio dello scorso anno a ... ansa.it

Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Moussa Sangare: «Un delitto assurdo» x.com

Delitto di Sharon, il pm chiede l’ergastolo.«Non siano concesse attenuanti a Sangare» - facebook.com facebook

