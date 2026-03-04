Genesis svela la concept MAGMA GT

Genesis ha presentato la concept car Magma GT, un modello che mostra la direzione futura del marchio coreano nel settore delle alte prestazioni. La vettura, ancora in fase di concept, rappresenta un’anticipazione delle innovazioni che caratterizzeranno i veicoli della casa nei prossimi anni. La presentazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulla produzione o le specifiche tecniche.

(Adnkronos) – Genesis alza il sipario su Magma GT Concept, una concept car che anticipa la visione ad alte prestazioni del marchio coreano per il prossimo decennio. Magma GT Concept incarna il concetto di “ Effortless Performance ”, una filosofia che punta a coniugare potenza, equilibrio e precisione di guida senza ricorrere a un approccio puramente aggressivo alla performance. “La Magma GT Concept rappresenta l’apice della nostra visione nelle alte prestazioni e il nostro impegno verso le competizioni motoristiche”, ha dichiarato Luc Donckerwolke, presidente e Chief Creative Officer di Genesis, sottolineando come il modello sia progettato per offrire una connessione naturale tra vettura e guidatore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Xiaomi al mwc 2026 presenta gt concept supercar e ecosistema uomo-auto-casal’esposizione al mwc 2026 mette in evidenza un ecosistema intelligente guidato dall’AI che collega persone, veicoli e ambiente domestico.

Leggi anche: Renault accelera sui mercati internazionali e svela la showcar Bridger Concept

Genesis Reveals Supercar Concept

Una raccolta di contenuti su Genesis svela.

Genesis rivoluziona l’avventura con il concept X Gran EquatorIl palcoscenico scelto da Genesis per presentare al pubblico europeo il suo nuovo concept non è casuale. Il Car Design Event di Monaco, ospitato negli spazi de ... tecnoandroid.it

Genesis X Gran Equator Concept: debutto in Europa al Car Design Event di Monaco [FOTO]La Genesis X Gran Equator Concept fa il suo debutto europeo al Car Design Event di Monaco, dove il raffinato ... msn.com