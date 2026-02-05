Controlli mancati sull’importazione mettono a rischio agricoltura locale e salute consumatori

A Bari, durante un’assemblea di Coldiretti, i rappresentanti hanno lanciato un forte richiamo. I controlli sull’importazione di prodotti agricoli sono troppo pochi, e questo mette a rischio i raccolti locali e la salute dei consumatori. La preoccupazione è che senza controlli più rigidi, prodotti non certificati possano entrare e danneggiare l’economia e la sicurezza alimentare della regione. La gente presente all’incontro si è detta preoccupata per il futuro dell’agricoltura pugliese.

**Un'allerta critica da Bari: l'agricoltura pugliese, in pericolo.** Sul palco dell'Auditorium Petruzzelli, a Bari, nel corso di una assemblea regionale di Coldiretti, è scattata l'allarme. «Import senza controlli e concorrenza sleale, a rischio la salute dei consumatori», è stato il messaggio del presidente della regione pugliese, con il quale si è tenuta l'assemblea, in occasione della quale sono intervenuti anche il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo. Il tema era chiaro: la mancata verifica sull'origine e la qualità dei prodotti importati da Paesi extraeuropei sta minacciando i prodotti locali, mettendo in pericolo sia l'economia del settore agricolo, sia la salute dei consumatori.

