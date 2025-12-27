Save the Children accusa Israele | Nuove norme sulle ong mettono a rischio i bambini di Gaza

Ormai da tempo Save the Children – e le altre ong – sono in rotta di collisione con Israele. Proprio per questo non suscita clamore il fatto che l’organizzazione umanitaria ha lanciato un appello al governo israeliano di Benjamin Netanyahu per chiedere una revisione urgente delle nuove norme di registrazione imposte alle organizzazioni non governative internazionali, considerate “un serio ostacolo alla fornitura di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza”. Secondo l’organizzazione, questa ennesima stretta rischia di compromettere interventi salvavita proprio mentre la popolazione civile, e in particolare i bambini, affronta una crisi senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

