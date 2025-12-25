Como, 25 dicembre 2025 – Vigilia di Natale speciale per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria dell'ospedale Sant'Anna di Como che questa mattina, mentre facevano colazione, hanno visto entrare dalle finestre tre Babbi Natale, accompagnati da pupazzi di neve ed elfi, carichi di doni che poi sono stati consegnati dalle équipe dell'auto medica e dell'elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) anche al Sant'Antonio Abate di Cantù e all'ospedale di Erba. Oggi a Gravedona . Oggi, giorno di Natale sarà invece la volta del presidio di Gravedona. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il 118 di Como di Areu, l'elisoccorso di Como – che nel 2026 celebrerà i suoi primi 40 anni e inaugura con questa iniziativa un percorso di eventi dedicati alla cittadinanza – l'Asst Lariana e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha reso possibile la suggestiva calata dei Babbi Natale dai tetti delle strutture ospedaliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Sant'Anna di Como Babbo Natale entra dalle finestre e coglie di sorpresa i bambini che fanno colazione

Leggi anche: Ancona che brilla 2025: il Natale dorico entra nel vivo tra cori di bambini, mercatini, Babbo Natale e iniziative in tutta la città

Leggi anche: Lagarde a Firenze: colazione a sorpresa al mercato di Sant’Ambrogio. “Dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il giorno di Babbo Natale per i più piccoli: discesa dal tetto in ospedale ed in giro con i cavalli in centro a Como; Sorpresa per i bimbi ricoverati, Babbo Natale entra dalla finestra con i regali; Babbi Natale si calano dai tetti: sorpresa nei reparti pediatrici comaschi; Sorpresa per i bimbi ricoverati, Babbo Natale entra dalla finestra con i regali.

Sorpresa per i bimbi ricoverati, Babbo Natale entra dalla finestra con i regali - Vigilia di Natale speciale per i piccoli pazienti della pediatria del Sant’Anna, che questa mattina hanno visto Babbo Natale entrare ... espansionetv.it