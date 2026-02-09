Una psicologa e psicoterapeuta è stata trovata morta questa mattina nella sua casa a Milano. La polizia è intervenuta sul posto, ma al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. La scoperta ha scosso amici e colleghi, che ora attendono gli esami per chiarire cosa sia successo.

La figura della riveste oggi un ruolo centrale nel promuovere il benessere psicologico e migliorare la qualità della vita delle persone. In un contesto sociale sempre più complesso, caratterizzato da stress, cambiamenti rapidi e nuove sfide emotive, rivolgersi a una professionista qualificata rappresenta una scelta importante e consapevole per prendersi cura di sé. Chi è e cosa fa una psicologa e psicoterapeuta. Una psicologa e psicoterapeuta è una professionista che, dopo la laurea in Psicologia e l'abilitazione alla professione, ha completato una formazione specialistica in psicoterapia.

Il Tribunale di Roma ha deciso di affidare a una psicologa psicoterapeuta una perizia su Vittorio Sgarbi.

La psicoterapeuta e psicologa Maria Rita Parsi è scomparsa a 78 anni.

