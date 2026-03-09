Benzina sopra i 2 euro gasolio verso i 2,5 | scattano i controlli della guardia di finanza

I prezzi della benzina superano i 2 euro al litro e il gasolio si avvicina ai 2,5 euro, portando le autorità a intensificare i controlli della guardia di finanza. A Firenze, il 9 marzo 2026, i rincari dei carburanti si fanno sentire, toccando nuove soglie che destano attenzione tra automobilisti e commercianti. Le verifiche mirano a garantire la corretta applicazione delle tariffe e a contrastare eventuali irregolarità.

Firenze, 9 marzo 2026 – Continuano a salire i prezzi dei carburanti e in Toscana si sfiorano nuove soglie record. Secondo i dati dell’ Osservaprezzi carburanti del Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio servito in qualche impianto di distribuzione sfiora i 2,5 euro al litro mentre il self service si avvicina ai 2 euro. Anche la benzina servita ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sui tratti autostradali toscani i prezzi medi risultano leggermente più bassi, ma comunque elevati: il gasolio self si attesta mediamente a 1,96 euro al litro, mentre la benzina self è intorno a 1,77 euro. Prezzi della benzina, in Toscana scattano i controlli della Guardia di Finanza su eventuali speculazioni I controlli della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benzina sopra i 2 euro, gasolio verso i 2,5: scattano i controlli della guardia di finanza Articoli correlati Benzina e diesel verso i 2 euro al litro: "Tasse più alte per chi specula". Verifiche della guardia di finanzaI prezzi di benzina e diesel corrono verso i due euro al litro, mentre la guerra in Medio Oriente continua, alimentando la preoccupazione di... Accise su benzina e diesel, rafforzati i controlli della Guardia di FinanzaCon l’entrata in vigore del riallineamento delle accise sui carburanti previsto dalla legge di bilancio 2026, la Guardia di Finanza conferma il... Tutto quello che riguarda Benzina sopra Temi più discussi: Diesel oltre 2,5 euro al litro sulla Torino-Piacenza, benzina sopra quota 2,3: tutti i prezzi in autostrada; Carburanti sempre più cari: benzina verso i 2 euro al litro; Benzina, prezzi volano sopra i due euro al litro. Il governo corre ai ripari: Tasse su chi specula; Benzina vola a 2 euro, senza motivi. Il governo schiera Mr. Prezzi e fantomatiche tasse agli speculatori. Benzina vola a 2 euro, senza motivi. Il governo schiera Mr. Prezzi e fantomatiche tasse agli speculatoriGli italiani pagano effetti che la guerra in Medio Oriente non ha ancora prodotto. Tajani: Sono aumenti senza senso. Meloni lancia una battaglia ... huffingtonpost.it Benzina sopra i due euro: nel dossier aumenti di Mr Prezzi gli indizi portano ai petrolieriA Milano i picchi più alti: in alcuni rivenditori si supera anche quota 2,50 per benzina e diesel. Protestano sia distributori che consumatori ... repubblica.it Guerra in Iran, petrolio sopra i 100 dollari e benzina in aumento - facebook.com facebook Benzina sopra i due euro: nel dossier aumenti di Mr Prezzi gli indizi portano ai petrolieri x.com