Moretti | Sì la porta di sicurezza era chiusa da dentro | l' ho forzata ho visto i primi corpi Ho provato a salvare la nostra cameriera

Durante l'interrogatorio, Moretti ha spiegato di aver forzato la porta di sicurezza chiusa dall’interno, scoprendo i primi corpi e tentando di salvare la cameriera. Il locale è stato coinvolto in un incendio che ha causato 40 vittime e 116 feriti. Le sue dichiarazioni offrono un quadro degli eventi e degli sforzi compiuti in quei momenti critici.

