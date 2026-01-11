Moretti | Sì la porta di sicurezza era chiusa da dentro | l' ho forzata ho visto i primi corpi Ho provato a salvare la nostra cameriera

Durante l'interrogatorio, Moretti ha spiegato di aver forzato la porta di sicurezza chiusa dall’interno, scoprendo i primi corpi e tentando di salvare la cameriera. Il locale è stato coinvolto in un incendio che ha causato 40 vittime e 116 feriti. Le sue dichiarazioni offrono un quadro degli eventi e degli sforzi compiuti in quei momenti critici.

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di servizio situata al piano terra del locale era chiusa a chiave, bloccata dall'interno, e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fu - facebook.com facebook

Porta di servizio o uscita di sicurezza Che cosa ha detto Jacques Moretti agli inquirenti x.com

