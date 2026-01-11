Moretti | Sì la porta di sicurezza era chiusa da dentro | l' ho forzata ho visto i primi corpi Ho provato a salvare la nostra cameriera
Durante l'interrogatorio, Moretti ha spiegato di aver forzato la porta di sicurezza chiusa dall’interno, scoprendo i primi corpi e tentando di salvare la cameriera. Il locale è stato coinvolto in un incendio che ha causato 40 vittime e 116 feriti. Le sue dichiarazioni offrono un quadro degli eventi e degli sforzi compiuti in quei momenti critici.
