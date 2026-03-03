Prezzo gas in aumento oltre 59 euro al megawattora | la guerra in Iran arriva in bolletta

Il prezzo del gas ha superato i 59 euro al megawattora, segnando un aumento rilevante. La guerra in Iran, coinvolgendo attacchi degli Stati Uniti e di Israele, ha influenzato i mercati energetici e i costi sulla bolletta. La situazione sul fronte internazionale si riflette direttamente sui prezzi del gas, che continuano a salire.

Il prezzo del gas continua a crescere dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran e le relative reazioni. A determinare l'andamento delle quotazioni sono la chiusura dello stretto di Hormuz e l'interruzione della produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) in seguito all'esplosione di un drone iraniano sull'impianto di Ras Laffan. Nella giornata del 2 marzo si è registrato il primo importante rincaro del +39% ad Amsterdam, ma il comparto si era già preparato a un ulteriore rimbalzo, avvenuto nella mattinata del 3 marzo. Ad Amsterdam le quotazioni hanno raggiunto i 59,45 euro al megawattora, per poi ripiegare a 54,31 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Guerra in Iran: prezzo del gas vola sopra i 43 euro al megawattora

Iran, schizzano i prezzi dell'energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barile

Bollette luce e gas, costi in aumento per la guerra in Iran.

Guerra in Medio Oriente, carburanti e gas in forte aumento: diesel ai massimi da febbraio 2025

