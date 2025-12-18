Garlasco si torna in aula | incidente probatorio su impronte e Dna La difesa di Andrea Sempio vuole smontare la perizia

A Garlasco si torna in aula per l’incidente probatorio su impronte e DNA nel caso Sempio. Dopo mesi di scrutinio mediatico, il processo si avvicina a un momento cruciale, con la difesa pronta a mettere in discussione le perizie. Giovedì 18 dicembre 2025, nel Palazzo di giustizia di Pavia, si apre un nuovo capitolo in questa intricata vicenda giudiziaria.

Dopo mesi di dibattito mediatico, il caso Garlasco raggiunge un passaggio chiave. Giovedì 18 dicembre 2025, nel Palazzo di giustizia di Pavia, la giudice per le indagini preliminari Daniela. Omicidio Garlasco, in aula perizia DNA unghie Chiara Poggi - (LaPresse) Il caso Garlasco torna in aula per discutere la perizia sul DNA estratto dalle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

Caso Garlasco: domani si torna in aula, confronto tra periti e consulenti su Dna Sempio - L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla politica in vista del referendum sulla ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Garlasco, in aula perizia dna unghie Chiara Poggi. Sempio: “Tenteranno di creare mostro” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Garlasco, in aula perizia dna unghie Chiara Poggi. tg24.sky.it

La perizia del delitto di Garlasco Dna di Sempio sulle unghie di Poggi

MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: ai microfoni di #StorieItaliane parla l’ex Generale Garofano, già Comandante del RIS di Parma ed ex consulente di Andrea Sempio. Si torna a parlare dei video intimi di Alberto e Chiara: erano tutti protetti da password e cript - facebook.com facebook

Garlasco, tre capelli sul tappetino del bagno di Chiara: di chi sono La nuova perizia e cosa ancora non torna x.com

