Le lacrime e l’ambulanza Garlasco l’intercettazione sulla famiglia Cappa dopo il delitto di Chiara

La polizia ha ascoltato di nuovo le intercettazioni sulla famiglia Cappa, dopo il delitto di Chiara Poggi. Le indagini si concentrano sui computer di Alberto Stasi e di Chiara, cercando di capire cosa sia successo quella sera. La scena del delitto resta al centro delle indagini, mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove e testimonianze.

Le indagini sull’omicidio di Garlasco tornano a concentrarsi sui dispositivi informatici, in particolare sui due computer che appartenevano ad Alberto Stasi e, soprattutto, a Chiara Poggi. Un nuovo elemento ha riacceso l’attenzione degli inquirenti: la scoperta di un video che ritrae Andrea Sempio insieme ad altri ex compagni di scuola, un filmato che la vittima avrebbe visionato tre giorni prima di essere uccisa. Un dettaglio che, pur non rappresentando di per sé una prova decisiva, ha spinto a rileggere alcune dinamiche già emerse nel corso dell’inchiesta. Proprio Andrea Sempio è intervenuto pubblicamente per chiarire la sua posizione rispetto all’utilizzo del computer di Chiara.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il tribunale di Garlasco ha emesso una sentenza relativa alla cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, nel contesto di un procedimento per diffamazione.

