Garlasco il generale Garofano | La famiglia Cappa? Cosa è emerso davvero dalle indagini

Il generale Luciano Garofano ha commentato gli ultimi sviluppi dell’indagine sul delitto di Garlasco, facendo riferimento alla famiglia Cappa. In questa analisi, vengono illustrate le risultanze emerse dalle recenti indagini e il loro impatto sul caso. Un approfondimento che permette di capire meglio le vicende legate a questa delicata vicenda giudiziaria, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulle nuove evidenze.

Dopo gli ultimi sviluppi sulla nuova indagine relativa al delitto di Garlasco, è tornato a parlare il generale Luciano Garofano. L’ex comandante dei Ris, intervistato in collegamento nel programma di Rai Due “Lo Stato delle Cose”, ha commentato le recenti ricostruzioni televisive e il riemergere di vecchi testimoni, finiti di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. Ospiti del programma di Massimo Giletti anche l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, la giornalista Ilenia Petracalvina e, in collegamento, il direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani. L’ex consulente di Andrea Sempio è stato incalzato soprattutto sulla figura di Muschitta, testimone ritenuto inattendibile, alla luce di un servizio de Le Iene che parla di due persone pronte a confermarne la versione di quest’ultimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Garlasco, le nuove indagini cambiano lo scenario: cosa è emerso nell’ultima settimana Leggi anche: “La verità c’è già”. Garlasco, il generale Garofano rompe il silenzio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Garlasco, il generale Garofano sbotta sulla presunta impronta di scarpa sulle scale: Sono solo tre linee; Garlasco in Tv, le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: la gelosia e il giallo della donna di Londra; Chiara Poggi, il Dna nella bocca di chi è? Garofano: «Tampone già effettuato». Lite a Quarto Grado; Garlasco e nuove analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi, Trovati i riscontri che stavamo cercando. Delitto di Garlasco/ Garofano: “Sulla famiglia Cappa fatte tutte le analisi: non è mai emerso nulla” - Il delitto di Garlasco al centro dei servizi de Lo Stato delle Cose con l'intervista al generale Garofano: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net

