Garlasco per il medico legale Fortuni la morte di Chiara sarebbe avvenuta verso le 11 | Cambierebbe tutto

Il medico legale ha stimato che Chiara Poggi sia morta intorno alle 11, affermando che questa ipotesi potrebbe modificare gli sviluppi del caso. Le analisi cliniche e l'assenza di rigor mortis sono stati elementi presi in considerazione per determinare l'ora del decesso. La discussione si concentra sulle evidenze raccolte e sulle interpretazioni fornite dai consulenti medici.

Ritornano i dubbi sulla collocazione dell'ora della morte di Chiara Poggi. Il 13 agosto 2007, all'arrivo del medico legale, questi riscontrava l'assenza di rigor mortis. Così come riportato nell'autopsia e confermato dal medico legale Fortuni in collegamento con lo studio di Mattino Cinque, l'epoca della morte è da far risalire a una finestra temporale di tre ore. I dubbi sugli alibi di Alberto Stasi e Andrea Sempio alimentano la discussione. Il racconto del medico sulla scena Nuovi dubbi ed evidenze sull'ora della morte di Chiara Poggi. Il medico del 118, giunto sulla scena del delitto il 13 agosto 2007 alle ore 14:11, evidenziò l'assenza di rigor mortis. Garlasco, secondo il medico legale Giuseppe Fortuni "Chiara Poggi è stata colpita da più oggetti"L'omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stato messo in atto in più fasi, rispetto ai circa 20 minuti attribuiti ad Alberto Stasi per compiere... Garlasco, il medico legale: "Chiara Poggi colpita da più oggetti", i dettagli del massacro"Quello che abbiamo sempre detto sull'orario della morte, ipotizzato intorno alle 9:30 del mattino, va spostato di circa un'ora avanti, quindi alle... Garlasco in TV, Lovati sicuro sul futuro delle indagini: Sarà offerto a Stasi il testo per la revisione del processoUn confronto serrato a Mattino Cinque riaccende il dibattito sull'orario della morte di Chiara Poggi, tra valutazioni medico-legali, riflessioni sugli alibi e scenari futuri. Garlasco, il mistero dell'orario del delitto a Mattino 5. VIDEOA Mattino 5 il dottor Fortuni torna sull'orario del delitto: Le valutazioni medico-legali indicano una fascia temporale ...