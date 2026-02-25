Garlasco il medico legale | Chiara Poggi colpita da più oggetti i dettagli del massacro

"Quello che abbiamo sempre detto sull'orario della morte, ipotizzato intorno alle 9:30 del mattino, va spostato di circa un'ora avanti, quindi alle 10:3011 della mattina del 13 agosto 2007. Questo ce lo dicono i dati biologici": a sostenerlo il medico legale Giuseppe Fortuni, che a Mattino Cinque ha commentato la consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco. Quest'ultima è stata incaricata dalla procura di Pavia di ulteriori accertamenti sull'uccisione di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Mentre nei mesi scorsi l'inchiesta è stata riaperta e sotto la lente degli investigatori ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

