Garlasco la verità di Andrea Sempio a Verissimo | Mi aspetto un rinvio a giudizio Sono un colpevole desiderato Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi

A Garlasco, Andrea Sempio si confronta con la vicenda di Chiara Poggi, sottolineando le complicazioni tra il percorso giudiziario e l’attenzione mediatica. In un’intervista a Verissimo, Sempio esprime le sue attese e riflette sulle diverse percezioni pubbliche del caso, evidenziando come la narrazione mediatica possa distorcere la realtà processuale. Un quadro che mette in luce le sfide di una vicenda giudiziaria spesso influenzata dall’opinione pubblica.

«La cosa assurda è che questa storia segue due strade. C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Una parte ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato ». Con queste parole Andrea Sempio torna a parlare pubblicamente del delitto di Garlasco. Ospite oggi pomeriggio, 11 gennaio, a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, il giovane, indagato per omicidio in concorso nel nuovo filone di inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi racconta il clima che lo circonda e le sue aspettative sul piano giudiziario. Nella vita quotidiana, spiega, l'ostilità non è percepibile, mentre sui social è costante: «Nella vita di tutti i giorni non avverto odio.

