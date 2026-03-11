La galleria Appennino è stata ufficialmente aperta con l’abbattimento simbolico dell’ultimo diaframma di terra, rappresentando un passaggio importante per la realizzazione della nuova tangenziale di Forlì. Il progetto, che coinvolge un investimento di 170 milioni di euro, prevede il completamento dei lavori entro il 2026. La galleria si inserisce in un intervento di ammodernamento delle infrastrutture stradali della zona.

La galleria ‘Appennino’ è stata ufficialmente aperta con l’abbattimento simbolico dell’ultimo diaframma di terra, segnando una tappa cruciale per la nuova tangenziale di Forlì. Il cantiere, finanziato con oltre 170 milioni di euro e attualmente al 57% di avanzamento, punta alla conclusione dei lavori entro il dicembre del 2026. Questo traguardo non rappresenta solo un’opera infrastrutturale isolata, ma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo territoriale che coinvolge enti locali, governo e Anas. L’intervento mira a trasformare la viabilità urbana, riducendo i tempi di percorrenza e alleggerendo il traffico nelle aree cittadine, con benefici diretti sulla sicurezza stradale e sulla qualità della vita dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galleria Appennino aperta: 170 milioni, fine lavori nel 2026

