Galleria Pallotta al via i lavori | A fine gennaio apertura del cantiere | si lavorerà di notte
A fine gennaio 2026 prenderanno il via i lavori di adeguamento della Galleria Pallotta sul raccordo Perugia-Bettolle. Le attività si svolgeranno principalmente durante le ore notturne, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità dell’area. L’intervento, che si concluderà nei tempi previsti, rappresenta un'importante operazione di manutenzione infrastrutturale per garantire una circolazione più sicura e fluida.
Partiranno a fine gennaio 2026 i lavori di adeguamento della galleria Pallotta sul raccordo Perugia-Bettolle. Per garantire la massima fruibilità dell'area sono previsti interventi esclusivamente notturni che porteranno alla chiusura del tratto dalle 21.00 alle 6.00 grazie all'impiego di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
