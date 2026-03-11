G7 | Meloni chiede incontro diretto col Golfo per salvare

Nel vertice del G7 tenutosi oggi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avanzato l’iniziativa di organizzare un incontro diretto con il Consiglio di Cooperazione del Golfo per gestire la crisi regionale. La proposta nasce dalla necessità di garantire la libertà di navigazione e prevenire che le attuali fluttuazioni si trasformino in danni strutturali per l’economia italiana ed europea. L’obiettivo primario è stabilizzare i mercati energetici attraverso una diplomazia attiva che coinvolga direttamente gli attori chiave della regione colpita dagli attacchi recenti. Il coordinamento tra i leader delle nazioni più sviluppate mira a contenere gli effetti collaterali sulla crescita economica dei territori nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - G7: Meloni chiede incontro diretto col Golfo per salvare Articoli correlati Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"La premier Giorgia Meloni "ha partecipato oggi a una videoconferenza dei leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative... Videoconferenza dei leader del G7 su Teheran, Meloni: “Mediazione diplomatica con i Paesi del Golfo”Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo...