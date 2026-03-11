Oggi la premier ha preso parte a una videoconferenza dei leader del G7, durante la quale si è discusso della crisi nel Golfo e delle sue conseguenze economiche ed energetiche. La riunione ha coinvolto i capi di Stato e di governo delle sette nazioni. L’obiettivo dichiarato è stato quello di evitare effetti strutturali sulla crescita globale.

La premier Giorgia Meloni "ha partecipato oggi a una videoconferenza dei leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche". Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. Spiegando che "in questo contesto, i capi di Stato e di governo del G7 hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione". Meloni in particolare ha riaffermato "l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l'importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani". A quest'ultimo proposito, la presidente Meloni ha proposto che sia "organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"

