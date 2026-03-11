Il rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha avanzato una proposta di fusione tra gli atenei, mentre altre università si schierano per difendere le proprie posizioni. La discussione riguarda principalmente questioni di organizzazione e gestione, con alcuni che sostengono l’importanza di mantenere le strutture esistenti. La questione si concentra sulle differenze tra le proposte e le posizioni di chi rappresenta le università.

Uno pensa: sono rettori, quindi preparati, di sicuro magnifici. Li immagini in testa al plotone che mostrano la strada con la lampada di Diogene. Invece, dopo 5 giorni di imbarazzante silenzio seguito alla proposta di fondere le 4 Università regionali in una sola - lanciata venerdì dall’ingegnere Enrico Quagliarini, neo rettore della Politecnica - i nostri eroi si sono svegliati dal letargo, e dalla grotta Guattari (quella dove l'uomo di Neanderthal riuscì a capire come accendere il fuoco) hanno fustigato la fuga in avanti dell’acerbo collega. In sintesi: «La Crum – Coordinamento dei Rettori delle Università Marchigiane - (ma perché al femminile se coordinamento è maschile?) smentisce che vi sia qualunque ipotesi di fusione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fusione Atenei, la proposta del rettore Quagliarini (Univpm) e quelle Università che difendono solo le poltrone

Articoli correlati

Le migliori università d’Europa 2026: ecco gli atenei italiani che salgono e che crollanoÈ stata pubblicata la QS World University Rankings: Europe 2026, la nuova classifica che offre un quadro aggiornato sulle migliori università del...

Semestre filtro a Medicina, tutti i dati dell'UnivpM. Il Magnifico Rettore: «Pronti ad accogliere tutti coloro che non hanno superato alcun esame»ANCONA – L’Università politecnica delle Marche ha reso noti i dati e le graduatorie relativi al semestre filtro per i corsi di laurea in Medicina e...

Aggiornamenti e notizie su Fusione Atenei

Temi più discussi: Atenei, perché fonderli? Nelle Marche una scarsa massa critica e poltrone a peso d’oro; Fusione atenei, Menichelli frena: Così non si tiene conto delle peculiarità del territorio; Marmolada, ghiacciaio sotto il chilometro quadrato: la superficie si è dimezzata rispetto a 25 anni fa; Unicam è la nostra Oxford: se fusione deve essere, si concentri tutto a Camerino.

Coordinamento rettori Marche, 'nessuna ipotesi di fusione tra atenei'Il coordinamento dei rettori delle università marchigiane (Crum) smentisce qualsiasi ipotesi di fusione tra gli atenei della regione: il tema, si legge, non è nei programmi né all'ordine del giorno de ... ansa.it

Atenei, perché fonderli? Nelle Marche una scarsa massa critica e poltrone a peso d’oroANCONA Nella terra dei mille campanili, la parola fusione suona sempre come un fastidioso campanello d’allarme. Anche quando viene pronunciata con finalità positive, ... corriereadriatico.it

Coordinamento rettori Marche, 'nessuna ipotesi di fusione tra atenei'. "Impegno è quello di rafforzare le sinergie mantenendo le autonomie" #ANSA x.com

Caso Stadio e fusione Bra-Albese: la replica dell'Assessore allo Sport di Bra Francesco Matera facebook