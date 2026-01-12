Semestre filtro a Medicina tutti i dati dell' UnivpM Il Magnifico Rettore | Pronti ad accogliere tutti coloro che non hanno superato alcun esame

L'Università Politecnica delle Marche ha pubblicato i dati e le graduatorie del semestre filtro per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Protesi dentaria. Il Rettore ha confermato la disponibilità ad accogliere gli studenti che non hanno superato alcun esame, garantendo un supporto adeguato. Queste informazioni consentono di conoscere l’andamento delle selezioni e le opportunità offerte dall’ateneo per il nuovo semestre.

ANCONA – L'Università politecnica delle Marche ha reso noti i dati e le graduatorie relativi al semestre filtro per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria. Si tratta di una fase cruciale del nuovo percorso di accesso deciso dal ministero per tutte le facoltà.

