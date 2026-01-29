Le migliori università d’Europa 2026 | ecco gli atenei italiani che salgono e che crollano

Questa mattina è stata resa nota la classifica QS World University Rankings: Europe 2026. Tra i dati, alcuni atenei italiani sono saliti di posizione, altri sono in calo. La graduatoria mostra chi sta migliorando e chi invece fatica a mantenere il passo. Per molte università italiane, il 2026 si apre con sorprese e sfide da affrontare.

È stata pubblicata la QS World University Rankings: Europe 2026, la nuova classifica che offre un quadro aggiornato sulle migliori università del continente. Il ranking, elaborato dalla società di consulenza e ricerca educativa Quacquarelli Symonds, ha analizzato 958 atenei di 42 Paesi europei, mettendo in luce punti di forza e criticità dei sistemi universitari con particolare attenzione alla qualità della ricerca, alla reputazione accademica, alla mobilità internazionale e all’occupabilità dei laureati. Per l’Italia, il quadro che emerge è complesso e contraddittorio: da un lato cresce il numero di atenei presenti in classifica, dall’altro molti perdono terreno nelle posizioni di vertice rispetto all’edizione precedente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le migliori università d’Europa 2026: ecco gli atenei italiani che salgono e che crollano Approfondimenti su Università Europa Classifica migliori università: il Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani, cresce Pavia Questa mattina è stata resa pubblica la nuova classifica delle università europee, la QS World University Rankings: Europa 2026. Classifica delle migliori università: Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani, cresce Pavia Il Politecnico di Milano si conferma l’ateneo migliore tra quelli italiani secondo la classifica QS World University Rankings Europa 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Università Europa Argomenti discussi: Università migliori d'Europa, 4 italiane tra le prime 100: la classifica Qs Ranking Europe 2026; La classifica delle università migliori d'Europa: quattro italiane tra le prime cento (ma i nostri atenei arretrano); Migliori università in Italia per materia, classifica THE 2026; Università, ecco le migliori d'Europa e di italiane ce ne sono 65. Quali sono le migliori università in Europa?Abbiamo una buona e una cattiva notizia: nella classifica delle migliori università europee nelle prime 20 non c’è neanche una italiana. Quella buona invece è che ci sono nelle prime 100. Il ... r101.it La classifica delle università migliori d'Europa: quattro italiane tra le prime cento (ma i nostri atenei arretrano)Qs Rankings Europe 2026: il PoliMi è l'unico nella top 50 (45esimo), seguito da Bologna (59esima), Sapienza (77esima) e Padova (92esima). Nella top ten europea sette inglesi (Oxford al primo posto), d ... corriere.it L'Università di Padova è tra le migliori in Europa. Una classifica tra le più prestigiose la colloca nel 10 per cento dei migliori atenei del vecchio continente. Eccelle in sostenibilità, reputazione e partecipazione a network scientifici internazionali. x.com Università migliori d'Europa, 4 italiane tra prime 100: classifica Qs - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.