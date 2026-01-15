Il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, ha condannato l’attacco all’università di Birzeit a Ramallah, evidenziando come questa azione si inserisca in una più ampia politica di aggressione ai centri educativi palestinesi. La distruzione delle strutture universitarie e scolastiche a Gaza rappresenta un’ulteriore conseguenza di tali episodi, che compromettono il diritto all’educazione e la pace nella regione.

"L’evento va inserito in una crescente politica di aggressione ai centri educativi dei territori palestinesi, che ha trovato la massima realizzazione nella distruzione totale delle sedi universitarie e scolastiche di Gaza", è un passaggio della nota diffusa da Unisi, con il rettore Roberto Di Pietra che ha inviato un messaggio a sostegno dell’Università palestinese Birzeit, a Ramallah, che ha subito nei giorni scorsi un’invasione da parte di un commando militare israeliano. "Il 6 gennaio veicoli militari israeliani – è la ricostruzione dell’accaduto – sono entrati nel campus e i soldati hanno poi sciamato per uffici e aule, devastandole facendo uso di gas, sparando ad altezza d’uomo, tanto che il bilancio finale ha registrato 11 studenti feriti, per proiettili, per inalazione dei gas usati, per traumi da caduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il messaggio del rettore: "Condanniamo l’attacco all’università palestinese"

